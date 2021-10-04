Ранее сообщалось, что между таймами в подтрибунном помещении грозненского стадиона два болельщика московской команды были избиты людьми из "Полка Кадырова".
Директор Российской Премьер-Лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин заявил, что спартаковский фанат находился в неадекватном состоянии и оскорблял людей на национальной почве, однако его самого никто не бил.
"В рапорте есть запись о поведении болельщика футбольного клуба "Спартак" в перерыве матча. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Спартака" Руя Витории", - рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Источник: "РИА Новости"
В "Спартаке" отреагировали на возможное избиение фанатов сотрудниками "Полка Кадырова"
КДК рассмотрит инцидент с участием болельщика "Спартака" на игре с "Ахматом"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза примет во внимание инцидент, участником которого в перерыве матча 10-го тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак" (0:1) стал фанат красно-белых.
Фото: РФС