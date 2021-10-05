Источник: клубы РПЛ выбрали "Матч ТВ" в качестве вещателя матчей на ближайшие 4 года

Сообщается, что это единогласное решение всех 16 команд Российской Премьер-лиги. Таким образом, "Матч ТВ" продолжит транслировать матчи РПЛ.
Ранее сообщалось, что в тендере за медиаправа лиги также может участвовать сервис ОККО, который планировал показывать матчи лиги вместе с "Первым каналом", "РЕН-ТВ" и "Чемпионатом".
Источник: РБК-Спорт
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