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Семин прокомментировал уход Николича из "Локомотива"

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера команды.
Фото: Sport24
Семин отметил, что в последних играх "Локо" действовал не лучшим образом. По его словам, вероятно, это стало главным фактором расставания клуба с Николичем.

"Последние матчи "Локомотив" провел не самым лучшим образом. Наверное, это и стало главным фактором. В любом случае надо услышать позицию руководства клуба по этому вопросу. Пусть они прокомментируют данную ситуацию. Болельщикам интересно.

Готов ли я вернуться в "Локомотив"? В жизни всякое бывает", - сказал Семин.

Напомним, что ранее "Локо" официально объявил об отставке Николича. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Дмитрий Лоськов.

Источник: Sport24

Исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" назначен Лоськов


Теги: Семин Николич Локомотив
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