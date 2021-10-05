Семин отметил, что в последних играх "Локо" действовал не лучшим образом. По его словам, вероятно, это стало главным фактором расставания клуба с Николичем.
"Последние матчи "Локомотив" провел не самым лучшим образом. Наверное, это и стало главным фактором. В любом случае надо услышать позицию руководства клуба по этому вопросу. Пусть они прокомментируют данную ситуацию. Болельщикам интересно.
Готов ли я вернуться в "Локомотив"? В жизни всякое бывает", - сказал Семин.
Напомним, что ранее "Локо" официально объявил об отставке Николича. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Дмитрий Лоськов.
Источник: Sport24
Исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" назначен Лоськов
Семин прокомментировал уход Николича из "Локомотива"
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера команды.
Фото: Sport24