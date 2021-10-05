Бабаев рассказал, почему Прядкин покинул пост руководителя лиги. Также он прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца исполняющим обязанности президента РПЛ.
"Если кратко, он в данной ситуации посчитал нецелесообразным нахождение на посту президента РПЛ, в том числе и по личным причинам. Мы поблагодарили его за работу. Рады, что Ашот Хачатурянц согласился временно исполнять обязанности главы лиги. Выборы главы РПЛ пройдут 22 ноября. Хотели бы клубы, чтобы Хачатурянц возглавил лигу? Да", - сказал Бабаев.
Источник: Матч ТВ
Бабаев высказался об отставке Прядкина с поста президента РПЛ
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.
Фото: Sport24