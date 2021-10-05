Матчи Скрыть

Сделать ставку

Бабаев высказался об отставке Прядкина с поста президента РПЛ

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.
Фото: Sport24
Бабаев рассказал, почему Прядкин покинул пост руководителя лиги. Также он прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца исполняющим обязанности президента РПЛ.

"Если кратко, он в данной ситуации посчитал нецелесообразным нахождение на посту президента РПЛ, в том числе и по личным причинам. Мы поблагодарили его за работу. Рады, что Ашот Хачатурянц согласился временно исполнять обязанности главы лиги. Выборы главы РПЛ пройдут 22 ноября. Хотели бы клубы, чтобы Хачатурянц возглавил лигу? Да", - сказал Бабаев.

Источник: Матч ТВ


Теги: Бабаев ЦСКА Прядкин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ювентус" может арендовать Азара у "Реала"
Губерниев: Николич - неплохой тренер. Мне кажется, что "Локомотив" поторопился
Ашот Хачатурянц: работал в ФСБ, отстранял арбитров, пользуется поддержкой клубов. 7 фактов о новом руководителе РПЛ 1
Бабаев высказался об отставке Прядкина с поста президента РПЛ 1
Семин прокомментировал уход Николича из "Локомотива"
Официально: клубы РПЛ приняли предложение "Газпром-медиа" по покупке прав на показ матчей лиги 5
Клубы РПЛ проголосовали за сохранение нынешнего формата лиги 2
Исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" назначен Лоськов 4
Официально: Николич покинул "Локомотив" 13
Газизов — о новом контракте РПЛ с "Матч ТВ": там сумма… Такую больше никто не даст 2
Болельщики "Зенита" признали Дзюбу лучшим игроком матча с "Сочи" 1
Сафонов разводится с женой. Девушка намекнула на измены футболиста 6
Промес пропустит три недели из-за травмы 6
Хачатурянц рассказал, сколько получит РПЛ по новому контракту с "Матч ТВ" 3
"Футбол = семья". Сборная России опубликовала совместную фотографию Глушакова и Коваленко
Источник: клубы РПЛ выбрали "Матч ТВ" в качестве вещателя матчей на ближайшие 4 года 13
В сборной России опубликовали видео со сборов команды
Агент Николича: Марко уже покинул Россию 6
Брат Адамова: Фернандес для Арсена — лучший на своей позиции 1
Стал известен размер денежной компенсации для Прядкина 12
Мбаппе подтвердил, что назвал Неймара "бездарем" 4
В "Спартаке" прокомментировали ситуацию с задержанным болельщиком в Грозном 7
В РФС будет новый руководитель судейского комитета 4
Официально: Хачатурянц будет исполнять обязанности президента РПЛ 4
Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ 11
Источник: Николич может возглавить "Лудогорец"
Первый тренер Адамова: я думал, Арсен вырастет отличным забивным нападающим
Мбаппе: я наслаждаюсь каждым моментом рядом с Месси. Нельзя забывать, что это привилегия 1
"Бавария" вскоре продлит контракт с Левандовским 1
СМИ: Бабаев, Газизов, Сайманов и Пивоваров отказались занять пост исполняющего обязанности президента РПЛ 7
Все новости
-