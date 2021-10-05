Мещеряков заявил, что не жалеет о приглашении Николича.
"Точно нет. Он приглашался в соответствии со стратегией развития клуба", - заявил Мещеряков.
Напомним, что накануне "Локомотив" объявил об уходе Николича с поста наставника команды. Исполнять обязанности главного тренера "железнодорожников" будет Дмитрий Лоськов.
Отметим, что на данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 17 очков по итогам 10 туров.
Источник: ТАСС
Мещеряков рассказал, жалеет ли он о приглашении Николича в "Локомотив"
Экс-глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопрос, жалеет ли он о приглашении Марко Николича на пост главного тренера команды.
Фото: "Локомотив"