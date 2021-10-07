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Селюк: Туре все устраивает в "Ахмате". Яя никуда не планирует уходить

Дмитрий Селюк, агент тренера "Ахмата" Яя Туре, прокомментировал данные о возможном уходе ивуарийского специалиста из грозненского клуба.
Фото: "Ахмат"
Напомним, ранее сообщалось, что Туре может быть назначен главным тренером румынского "Сепси". Отмечалось, что ивуарийский специалист сам предложил свои услуги этому клубу.

Селюк заявил, что Туре не собирается уходить из "Ахмата". По словам агента, его клиента все устраивает в грозненском клубе.

"Безусловно, есть разговоры, клубы сами дают в прессу информацию об этом. Но у Яя контракт с "Ахматом", его все устраивает. Конечно, в случае хорошего предложения как главному тренеру для Туре возможны варианты. Но сейчас у него контракт, ему все нравится в Грозном. Он хочет закончить два месяца в чемпионате, а дальше - жизнь покажет. Но на данный момент Яя никуда не планирует уходить", - сказал Селюк.

Источник: Sport24

Источник: Яя Туре может возглавить румынский "Сепси"


Теги: Туре Селюк Ахмат
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