"Я о нем не слышал. Мы все будем знакомиться. Шварца тоже никто не знал до прихода в "Динамо", а сейчас всем нравится футбол бело-голубых. Желаю удачи новому специалисту, пусть коллекция клубных трофеев пополняется на радость болельщикам", - сказал Семин.
Напомним, сегодня "Локомотив" объявил о том, что достиг договоренности с Маркусом Гисдолем. В ближайшее время немецкий специалист должен возглавить "железнодорожников".
Последним клубом 52-летнего тренера был "Кельн", который он покинул в апреле 2021 года. Гисдоль возглавлял "Гамбург", "Хоффенхайм", а также был ассистентом главного тренера в "Шальке".
Источник: Sport24
Официально: "Локомотив" достиг договоренности с Маркусом Гисдолем
Семин пожелал удачи новому тренеру "Локомотива" Гисдолю
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на назначение немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на пост наставника "железнодорожников".
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