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Семин пожелал удачи новому тренеру "Локомотива" Гисдолю

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на назначение немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на пост наставника "железнодорожников".
Фото: Getty images
"Я о нем не слышал. Мы все будем знакомиться. Шварца тоже никто не знал до прихода в "Динамо", а сейчас всем нравится футбол бело-голубых. Желаю удачи новому специалисту, пусть коллекция клубных трофеев пополняется на радость болельщикам", - сказал Семин.

Напомним, сегодня "Локомотив" объявил о том, что достиг договоренности с Маркусом Гисдолем. В ближайшее время немецкий специалист должен возглавить "железнодорожников".

Последним клубом 52-летнего тренера был "Кельн", который он покинул в апреле 2021 года. Гисдоль возглавлял "Гамбург", "Хоффенхайм", а также был ассистентом главного тренера в "Шальке".

Источник: Sport24

Официально: "Локомотив" достиг договоренности с Маркусом Гисдолем


Теги: Семин Локомотив
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