По информации источника, речь идет о нынешнем наставнике "Крыльев Советов" Игоре Осинькине. "Железнодорожников" привлекало умение тренера работать с молодежью, а также потенциальная возможность для будущего перехода Сергея Пиняева в "Локо", который сейчас играет за "Крылья".
Сегодня "Локомотив" объявил о том, что достиг договоренности с немецким специалистом Маркусом Гисдолем. Он должен возглавить клуб в ближайшее время.
Игорь Осинькин стал главным тренером "Крыльев Советов" в прошлом году. Под руководством 56-летнего специалиста самарский клуб стал победителем ФНЛ в прошлом сезоне и вернулся в РПЛ.
В турнирной таблице чемпионата России "Крылья" занимают 10-е место, набрав в 10 матчах 13 очков.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Локомотив" рассматривал Осинькина на пост главного тренера команды
"Локомотив" рассматривал вариант с приглашением российского специалиста на пост главного тренера команды после увольнения Марко Николича.
Фото: РПЛ