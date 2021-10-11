Согласно данным источника, Лоськов и Пашинин продолжат работу в тренерском штабе "Локомотива" после назначения Маркуса Гисдоля на пост наставника команды.
Напомним, что ранее пост главного тренера "Локо" покинул сербский специалист Марко Николич. Накануне "железнодорожники" объявили о договоренности с Маркусом Гисдолем. Вскоре немецкий специалист возглавит "Локомотив".
Отметим, что по итогам 10 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Локомотив" пребывает на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.
Источник: Sport24
Источник: Лоськов и Пашинин останутся в тренерском штабе "Локомотива"
Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в тренерском штабе "Локомотива" после смены главного тренера команды.
Фото: Sport24