"С какими чувствами смотрел матчи сборной? С радостью, что команда выиграла и набрала очень важные шесть очков. Сборная была в непростой ситуации, смогли выйти из нее, молодцы.
Верю ли я, что смогу вернуться? Я всегда верю в себя, мне не важно, кто, что говорит. Я знаю, что я могу, а что не могу. Когда я не буду верить, я скажу вам об этом и закончу свою карьеру", - сказал Глушаков.
Полузащитник Денис Глушаков попал в заявку на матч 11-го тура Российской Премьер-лиги с "Ахматом" (2:0), но остался на скамейке запасных.
Напомним, Денис Глушаков покинул расположение сборной России из-за травмы. 34-летний футболист не сумел принять участие в матчах со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).
В текущем сезоне Денис Глушаков провел 11 матчей во всех турнирах за "Химки", в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт 34-летнего полузащитника с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник: "СЭ"
"Я всегда верю в себя". Глушаков - о возвращении в сборную России
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков после матча 11-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:0) отметил, что верит в свое возвращение в сборную России.
Фото: РПЛ