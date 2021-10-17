"Я всегда верю в себя". Глушаков - о возвращении в сборную России

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков после матча 11-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:0) отметил, что верит в свое возвращение в сборную России.

Фото: РПЛ





Верю ли я, что смогу вернуться? Я всегда верю в себя, мне не важно, кто, что говорит. Я знаю, что я могу, а что не могу. Когда я не буду верить, я скажу вам об этом и закончу свою карьеру", - сказал Глушаков.



Полузащитник Денис Глушаков попал в заявку на матч 11-го тура Российской Премьер-лиги с "Ахматом" (2:0), но остался на скамейке запасных.



Напомним, Денис Глушаков покинул расположение



В текущем сезоне Денис Глушаков провел 11 матчей во всех турнирах за "Химки", в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт 34-летнего полузащитника с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года.



Источник: "С какими чувствами смотрел матчи сборной? С радостью, что команда выиграла и набрала очень важные шесть очков. Сборная была в непростой ситуации, смогли выйти из нее, молодцы.Верю ли я, что смогу вернуться? Я всегда верю в себя, мне не важно, кто, что говорит. Я знаю, что я могу, а что не могу. Когда я не буду верить, я скажу вам об этом и закончу свою карьеру", - сказал Глушаков.Полузащитник Денис Глушаков попал в заявку на матч 11-го тура Российской Премьер-лиги с "Ахматом" (2:0), но остался на скамейке запасных.Напомним, Денис Глушаков покинул расположение сборной России из-за травмы. 34-летний футболист не сумел принять участие в матчах со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).В текущем сезоне Денис Глушаков провел 11 матчей во всех турнирах за "Химки", в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт 34-летнего полузащитника с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года.Источник: "СЭ"