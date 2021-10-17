По информации источника, на совещание приглашен главный тренер грозненцев Андрей Талалаев. Отмечается, что существует вероятность, что по итогам совещания Талалаев покинет свой пост.
ранее СМИ сообщили, что Талалаев может быть уволен, если "Ахмат" проиграет "Химкам" в матче 11-го тура РПЛ. Отмечалось, что ранее у тренера произошел конфликт с одним из руководителей грозненского клуба. В пресс-службе "Ахмата" опровергли эти данные.
"Ахмат" в гостях проиграл "Химкам" со счетом 0:2. Голы в этом матче на свой счет записали Илья Кухарчук и Александр Долгов. "Ахмат" идет на 11-й строчке, имея в активе 12 очков.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Ахмат" в понедельник проведет совещание относительно будущего Талалаева
Президент "Ахмата" Магомед Даудов в понедельник, 18 октября, планирует созвать экстренное совещание.
Фото: ФК "Ахмат"