Мостовой сообщил, что летом у него был вариант с трансфером в "Локомотив". Вместе с тем главный тренер "Зенита" Сергей Семак призвал игрока остаться в команде.
"Правда ли, что летом я мог перейти в "Локомотив"? Да, такой вариант был. Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю, в тот момент я мог перейти в "Локомотив". Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, он сказал, что хочет, чтобы я остался. У "Зенита" же много матчей - чемпионат, Лига чемпионов, Кубок. Но пока игровой практики мало. Как будет дальше - посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать свое дело", - заявил Мостовой.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Мостовой принял участие в 10 матчах и не отличился результативными действиями.
"Зенит" является лидером чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 23 очка. От идущего вторым "Сочи" петербуржцев отделяют два очка.
Источник: Российская газета
Мостовой рассказал, что летом мог сменить "Зенит" на "Локомотив"
Фото: РИА Новости