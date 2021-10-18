"Давайте подсчитаем, скольких игроков сломал отвратительный костолом Кайо?" Мурзагулов - о травме Агаларова

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал эпизод с травмой форварда Гамида Агаларова в матче 11-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).

Фото: РПЛ





"А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою "блестящую" карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи... Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе", - сказал Мурзагулов.



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Источник: В середине 1-го тайма Гамид Агаларов получил травму в единоборстве с Кайо. Форвард не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо Гамида в игру вступил Остон Урунов. Агаларов стал автором единственного гола "Уфы" в этой встрече."А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою "блестящую" карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи... Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным убийцам надежд нечего делать в современном футболе", - сказал Мурзагулов. Уфа " упустила победу в конце матча, пропустив с пенальти, который был назначен за игру рукой. Башкирский клуб, имея 9 очков в активе, располагается на последнем, 16-м месте. В следующем туре уфимцы на своем поле примут казанский " Рубин " Игра 12-го тура РПЛ состоится в следующее воскресенье, 24 октября, и начнется в 14:00 мск.Источник: "СЭ"