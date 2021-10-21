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СМИ: агент Андреев собирается продать Захаряна, если "Динамо" не продлит контракты трех футболистов, но не в "Спартак"

Агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, ставит перед бело-голубыми условия по возможной продаже своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, Андреев желает, чтобы клуб на выгодных условиях продлил соглашения с голкипером Антоном Шуниным, защитником Романом Евгеньевым и форвардом Вячеславом Грулевым. При ином развитии событий существует вероятность, что Захарян покинет "Динамо" в зимнее трансферное окно. Cам 18-летний россиянин не хочет переходить в другую российскую команду, а рассчитывает на трансфер в клуб из топ-5 европейских лиг.

Ранее появилась информация, что речь идет о возможном подписании контракта между Захаряном и "Спартаком".

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен принял участие в 11-и матчах, в которых записал на свой счет 5 очков (2+3) по системе "гол+пас". Его рыночная стоимость оценивается профильным порталом transfermarkt в 9 млн евро.

Источник: Metaratings.ru


Теги: Андреев Захарян Динамо Спартак
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