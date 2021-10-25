Новиков отдал должное главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку. По его мнению, Семак успешно использовал слабые стороны в игре "Спартака".
"Я уверен, что это тренерская победа Семака. Он использовал слабые стороны "Спартака", а "красно-белые" были не готовы. Все проблемы в обороне, которые были видны, никак не поправились. Это и привело к такому счету", - сказал Новиков.
Отметим, что "Зенит" по итогам 12 туров текущего розыгрыша РПЛ возглавляет турнирную таблицу, набрав 26 очков. "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата (17 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Новиков: я уверен, что разгром "Спартака" "Зенитом" - тренерская победа Семака
Наставник "Нефтехимика" Кирилл Новиков поделился мнением о победе "Зенита" над "Спартаком" в матче 12-го тура РПЛ (7:1).
Фото: "Зенит"