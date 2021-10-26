По информации источника, футболистом интересуются ЦСКА, "Локомотив" и "Рубин". Отмечается, что клубы готовы побороться за Сутормина, если полузащитнику не удастся договориться с "Зенитом" по новому соглашению. Отметим, что действующий контракт 27-летнего игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Сообщается, что также на Сутормина претендует московское "Динамо", которое минувшим летом было готово купить полузащитника, но "Зенит" отказался отпускать футболиста.
Алексей Сутормин перешел в "Зенит" в 2019 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности за "сине-бело-голубых" Сутормин сыграл в 78 матчах, на его счету 12 забитых мячей и 9 голевых передач. Также хавбек выступал за "Волгарь", "Оренбург" и "Строгино".
Источник: Чемпионат
СМИ: ЦСКА, "Локомотив" и "Рубин" хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с "Зенитом"
Несколько клубов Российской Премьер-лиги готовы вести борьбу за полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина после окончания его контракта с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"