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СМИ: ЦСКА, "Локомотив" и "Рубин" хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с "Зенитом"

Несколько клубов Российской Премьер-лиги готовы вести борьбу за полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина после окончания его контракта с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, футболистом интересуются ЦСКА, "Локомотив" и "Рубин". Отмечается, что клубы готовы побороться за Сутормина, если полузащитнику не удастся договориться с "Зенитом" по новому соглашению. Отметим, что действующий контракт 27-летнего игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Сообщается, что также на Сутормина претендует московское "Динамо", которое минувшим летом было готово купить полузащитника, но "Зенит" отказался отпускать футболиста.

Алексей Сутормин перешел в "Зенит" в 2019 году. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности за "сине-бело-голубых" Сутормин сыграл в 78 матчах, на его счету 12 забитых мячей и 9 голевых передач. Также хавбек выступал за "Волгарь", "Оренбург" и "Строгино".

Источник: Чемпионат


Теги: Сутормин Зенит ЦСКА Локомотив Рубин Динамо Российские трансферы
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