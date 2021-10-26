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Суд удовлетворил апелляцию "Спартака" по поводу неправомерности выплаты Газизову выходного пособия в 400 млн рублей

Московский арбитражный суд признал незаконным выплату выходного пособия в размере 400 миллионов рублей бывшему гендиректору "Спартака" Шамилю Газизову.
Фото: "Уфа"
Как сообщила юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы "Спартака", суд удовлетворил апелляцию компании "Капитальные активы", одного из акционеров "Спартака", на вердикт арбитража насчет признания легальным решения совета директоров "красно-белых" передать полномочия главе совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с Газизовым.

"Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу "Капитальных активов" и признать недействительным решение совета директоров "Спартака". Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено. Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 млн рублей признано судом незаконным. Сейчас у "Спартака" появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей", - сказала Завьялова.

Напомним, что Газизов был назначен гендиректором "Спартака" в июле 2020 года. В декабре он покинул этот пост.

Источник: ТАСС


Теги: Газизов Спартак
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