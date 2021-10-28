По информации источника, стороны могут заключить контракт до конца сезона в ближайшее трансферное окно. Ранее Жирков сообщил, что готов поиграть еще год и ждет предложений.
Летом этого года у защитника Юрия Жиркова закончился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал с 2016 года. 38-летний игрок находится в статусе свободного агента. Также Жирков играл в ЦСКА, "Динамо", "Анжи" и "Челси". В августе Юрию исполнилось 38 лет. На данный момент он находится в статусе свободного агента.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Жирков может стать игроком "Уфы"
Защитник Юрий Жирков может продолжить карьеру в "Уфе".
Фото: ФК "Зенит"