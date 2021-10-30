Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Рубин
1 - 0
ЦСКАЗавершен
X 19П2 81
Спартак
1 - 1
РостовЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2
ЛокомотивЗавершен
Краснодар
0 - 1
Крылья СоветовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лестер Сити
0 - 2
АрсеналЗавершен
Ньюкасл
0 - 3
ЧелсиЗавершен
Уотфорд
0 - 1
СаутгемптонЗавершен
Бернли
3 - 1
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
0 - 2
Кристал ПэласЗавершен
Ливерпуль
2 - 2
БрайтонЗавершен
Тоттенхэм
0 - 3
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
1 - 2
РеалЗавершен
Севилья
2 - 0
ОсасунаЗавершен
Валенсия
2 - 0
ВильярреалЗавершен
X 21П2 67
Барселона
1 - 1
АлавесЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
2 - 2
ЛациоЗавершен
Верона
2 - 1
ЮвентусЗавершен
Торино
3 - 0
СампдорияЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арминия
1 - 2
МайнцЗавершен
П1 81X 19
Фрайбург
3 - 1
Гройтер ФюртЗавершен
Унион
2 - 5
БаварияЗавершен
Боруссия Д
2 - 0
КёльнЗавершен
Байер
0 - 2
ВольфсбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 1
РБ ЛейпцигЗавершен
П1 41X 1.01П2 21

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Метц
1 - 1
Сент-ЭтьенЗавершен
Лион
2 - 1
ЛансЗавершен

Хачатурянц: в "Локомотиве" нет вспышки коронавируса

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о том, что в "Локомотиве" возникла вспышка коронавируса.
Фото: РФС
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что сомнительные тесты на COVID-19 сдали защитники Пабло и Наир Тикнизян. А сегодня днем "Локо" сообщил о том, что такой же тест сдал форвард команды Федор Смолов.

"Нет никакой вспышки. Сейчас тест проверяется только у одного футболиста. Заболели Смолов, Тикнизян и Пабло? Неправда. Только у одного из них проверяется тест", - приводит слова Хачатурянца "РБ Спорт".

"Локомотив" сегодня победил "Нижний Новгород" (2:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. "Железнодорожники" вырвали победу на 5-й компенсированной минуте благодаря автоголу защитника нижегородцев Ивана Миладиновича. Подопечные Гисдоля набрали 24 очка и поднялись на вторую строчку в таблице РПЛ. Отставание от "Зенита" составляет 5 очков.

Источник: сомнительные тесты на коронавирус в "Локомотиве" сдали Тикнизян и Пабло


Теги: Хачатурянц Локомотив Коронавирус
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Хачатурянц: в "Локомотиве" нет вспышки коронавируса
А. Кержаков: мы проиграли, а за хорошую игру очков не дают 1
Источник: сомнительные тесты на коронавирус в "Локомотиве" сдали Тикнизян и Пабло 1
"Тот факт, что мы перевернули игру, делает нас вдвойне счастливыми". Гисдоль - о победе над "Нижним Новгородом"
Селихов - о пропущенном мяче: это вратарский гол. Хотел подстраховать защитника 1
Источник: Малком может сыграть в матче с "Ювентусом" 2
Арутюнянц: со "Спартаком" ребята бились до конца, за это бог и вознаградил нас
Гончаренко: кризис в команде? Неделю назад "Краснодар" показал яркую игру 6
Чудовищная ошибка Петрова, 8 сейвов Ломаева и 5-й гол Сарвели в сезоне. "Крылья" увезли победу из Краснодара 1
Осинькин прокомментировал победу "Крыльев Советов" над "Краснодаром" 1
Гол и результативный пас Роналду помогли "Манчестер Юнайтед" разгромить "Тоттенхэм"
Глебов прокомментировал ничью "Ростова" со "Спартаком"
"Ювентус" перед матчем с "Зенитом" проиграл "Вероне" 4
Гол Сарвели принес "Крыльям Советов" победу над "Краснодаром" 13
"Локомотив" одержал волевую победу над "Нижним Новгородом" 27
Тарханов: у "Спартака" вообще нет никакой игровой идеи. Так, бегут куда-то, бьют куда-то 3 эксклюзив
Кокорин не попал в заявку "Фиорентины" на матч со "Специей" 9
"Все будет зависеть от того, сколько "Лестер" захочет накидать". Червиченко - о матче "Спартака" в ЛЕ 4 эксклюзив
Червиченко: эта ничья в пользу "Спартака". "Ростов", на мой взгляд, больше заслуживал победы 5 эксклюзив
Витория - о матче с "Ростовом": футбол жесток. Нам, возможно, не хватило удачи 4
Витория оценил игру Селихова в матче с "Ростовом" 12
Кафанов: "Ростов" точно не заслуживал поражения в матче со "Спартаком" 1
Кавазашвили: защитников "Спартака" убить мало за пропущенный гол. Витория не спартаковский тренер 16 эксклюзив
Что "Спартаку" делать с вратарями и Рассказовым? Оценки матча красно-белых с "Ростовом" 7
Семшов: "Зенит" уже не упустит чемпионство
«Спартак» освистали фанаты, москвичи умудрились упустить победу в матче с «Ростовом» 15
"Краснодар" и "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ 1
"Ростов" в компенсированное время спасся от поражения в матче со "Спартаком" 100
"Аталанта" ушла от поражения в матче с "Лацио" на 95-й минуте. Миранчук остался в запасе
Керк и Анджорин - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Нижним Новгородом" 4
Все новости
-