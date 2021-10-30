Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что сомнительные тесты на COVID-19 сдали защитники Пабло и Наир Тикнизян. А сегодня днем "Локо" сообщил о том, что такой же тест сдал форвард команды Федор Смолов.
"Нет никакой вспышки. Сейчас тест проверяется только у одного футболиста. Заболели Смолов, Тикнизян и Пабло? Неправда. Только у одного из них проверяется тест", - приводит слова Хачатурянца "РБ Спорт".
"Локомотив" сегодня победил "Нижний Новгород" (2:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. "Железнодорожники" вырвали победу на 5-й компенсированной минуте благодаря автоголу защитника нижегородцев Ивана Миладиновича. Подопечные Гисдоля набрали 24 очка и поднялись на вторую строчку в таблице РПЛ. Отставание от "Зенита" составляет 5 очков.
Источник: сомнительные тесты на коронавирус в "Локомотиве" сдали Тикнизян и Пабло
Хачатурянц: в "Локомотиве" нет вспышки коронавируса
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о том, что в "Локомотиве" возникла вспышка коронавируса.
Фото: РФС