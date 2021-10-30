Хачатурянц: в "Локомотиве" нет вспышки коронавируса

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о том, что в "Локомотиве" возникла вспышка коронавируса.

Фото: РФС