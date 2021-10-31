Сегодня грозненский клуб в гостях проиграл "Уфе" (0:1) в 13-м туре Российской Премьер-лиги.
По информации источника, руководство "Ахмата" несколько последних недель рассматривало возможность расторжения контракта с Талалаевым. Причина вероятного увольнения специалиста - неудовлетворительные результаты грозненцев в РПЛ и вылет из Кубка России.
На этой неделе "Ахмат" уступил "Ротору" (1:1, 2:4 - по пенальти) в 3-м туре группового этапа Кубка России и не сумел выйти в 1/8 финала турнира. В турнирной таблице чемпионата России грозненский клуб занимает 10-е место, набрав в 13 матчах 15 очков.
Андрей Талалаев возглавил "Ахмат" в 2020 году. Под его руководством грозненцы провели 49 матчей, в которых одержали 21 победу, 7 раз сыграли вничью, а также потерпели 21 поражение.
Источник: Eurostavka
Источник: Талалаев покинет "Ахмат" после поражения от "Уфы"
Андрей Талалаев покинет пост главного тренера грозненского "Ахмата".
Фото: РПЛ