Романцев рассказал, что, по его мнению, нужно делать главному тренеру "Спартака" Рую Витории после разгромного поражения от "Зенита".
"Не могу представить состояние Витории после питерского позора. Я бы еще подумал - выходить мне из раздевалки или остаться в ней до утра. Думаю, после всего случившегося, прежде всего, надо поговорить с игроками, выслушать мнение каждого, почувствовать их реакцию на произошедшее, а уж потом принимать какие-то решения. Других вариантов не вижу", - сказал Романцев.
Напомним, что "Спартак" уступил "Зениту" на выезде со счетом 1:7 в матче 12-го тура РПЛ. В минувший уик-энд москвичи провели игру 13-го тура против "Ростова". Встреча прошла на поле "Спартака" и завершилась со счетом 1:1.
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в активе.
Источник: Спорт-Экспресс
Романцев: не могу представить себе состояние Витории после питерского позора
Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев высказался о поражении "красно-белых" от "Зенита" со счетом 1:7.
Фото: "Спартак"