По информации источника, Оздоев намерен выступать за новый клуб со следующего сезона. В услугах полузащитника заинтересованы "Динамо", "Краснодар" и "Спартак". Кроме того, интерес к Оздоеву проявляют клубы из Турции и Германии.
Контракт Магомеда Оздоева заканчивается 30 июня 2022 года. С 1 декабря полузащитник может подписать предварительное соглашение с любой командой. 28-летний футболист хочет воспользоваться этой опцией.
Полузащитник Магомед Оздоев перешел в "Зенит" зимой 2018 года из "Рубина" за 3,3 млн евро. В текущем сезоне он провел всего 2 матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Оздоев получил повреждение в игре 1-го тура РПЛ с "Химками" (3:1), сейчас он восстанавливается после травмы.
"Зенит" занимает первое место в таблице РПЛ, набрав в 13 матчах 29 очков.
Источник: Sport24
СМИ: Оздоев намерен покинуть "Зенит". На игрока претендуют три клуба РПЛ
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев планирует летом покинуть петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"