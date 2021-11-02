Джикии напомнили о произошедших в нынешнем году скандалах, связанных со "Спартаком". Капитан "красно-белых" отметил, что клуб действительно находится в непростой ситуации. При этом, по словам футболиста, он спокойно относится к тому, что происходит в информационном поле.
"Я соглашусь, что на сегодняшний день "Спартак" действительно находится в одной из самых тяжелых ситуаций. По крайней мере я могу судить о том периоде, который я провел в клубе.
У меня, если честно, уже выработался небольшой иммунитет ко всему, что происходит в информационном поле. Я прекрасно понимаю, что это самый большой и самый обсуждаемый клуб. И абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждаются. Мы в любом случае всегда в команде сфокусированы только на улучшении результатов", - сказал Джикия.
Отметим, что "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 18 очков.
В нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний Джикия принял участие в 12 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Forbes
Джикия: "Спартак" сейчас действительно находится в одной из самых тяжелых ситуаций
Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался о ситуации в клубе.
Фото: "Спартак"