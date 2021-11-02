Как сообщает источник, "Динамо" получило официальное письмо, в котором говорится о запрете проведения матча с "Краснодаром". Эта игра должна состоятся на "ВТБ Арене" в субботу, 6 ноября (16:30 мск). Такое же письмо, с большей долей информации, в ближайшее время должен получить и "Спартак". "Красно-белые" в воскресенье, 7 ноября, на своем поле сыграют с "Локомотивом" (19:00 мск). Таким образом, московское дерби под угрозой срыва.
Отмечается, что "бело-голубые" рассматривают вариант обменяться кругами с "быками", либо сыграть на "Арене Химки". "Спартак" также может обратиться к руководству подмосковного стадиона.
Напомним, в Москве с 28 октября по 7 ноября объявлен локдаун.
"Спартак" в минувшие выходные сыграл вничью с "Ростовом" (1:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Витории занимают 9-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков. "Динамо" в 13-м туре чемпионата России в гостях со счетом 1:4 уступило "Зениту". "Бело-голубые" располагаются на 4-й строчкой, имея в активе 23 очка.
Источник: Чемпионат
Источник: Роспотребнадзор запретил "Динамо" играть в Москве. Под угрозой матч "Спартак" - "Локомотив"
Фото: "Динамо"