"Играть за "Спартак-2" – моя инициатива? Да, я сам просил выходить за вторую команду, потому что мне нужна практика, игровой тонус. До матча с "Локомотивом" я провел несколько игр за "Спартак-2" и считаю, что это помогло мне и в психологическом, и в физическом плане. Я стал увереннее себя чувствовать. Тяжело, когда у тебя нет игровой практики", - сказал Кутепов.
Отметим, что Илья Кутепов провел всего 4 матча за основную команду "красно-белых" в этом сезоне. Напомним, что россиянин заменил Самуэля Жиго в стартовом составе матча 14-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1) из-за повреждения француза.
Контракт Кутепова с "красно-белыми" рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ближайший матч "Спартака" состоится 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени. В рамках 15-го тура чемпионата России москвичей ждет гостевая встреча с "Краснодаром".
Источник: Чемпионат
Кутепов: сам просил играть за вторую команду "Спартака"
Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов заявил, что просил наставника "красно-белых" Руя Виторию дать ему возможность выступать за "Спартак-2".
Фото: "Спартак"