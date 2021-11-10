Согласно данным источника, француз не хочет дожидаться окончания контракта, действующего до лета следующего года. Жиго собирается покинуть "Спартак" уже в зимнее трансферное окно.
Указывается, что переговоры по продлению контракта пока проходят безуспешно. При этом Жиго готов остаться в клубе, если ему существенно увеличат зарплату. Ранее СМИ сообщали, что защитник получает в московском клубе около 2,2 миллиона евро в год.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Жиго поучаствовал в 12 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Metaratings
Источник: Жиго хочет покинуть "Спартак" зимой
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго намерен покинуть московский клуб в ближайшее время.
Фото: "Спартак"