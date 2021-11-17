Терюшков заявил, что в Госдуме не собираются спешить с принятием указанного закона. По его словам, конкретных сроков введения Fan ID в России пока нет.
"Спешить 100% не нужно. Нужно послушать все точки зрения, нужно очень четко вести диалог с Минцифры для того, чтобы они могли детально рассказать нашим болельщикам, как будет работать эта система. И надо обязательно настаивать, чтобы она была удобной. Сроков нет, никто никого не гонит", - сказал Терюшков.
Напомним, что накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение Fan ID. Инициатива предполагает введение системы идентификации людей, посещающих спортивные мероприятия.
Источник: Матч ТВ
В Госдуме ответили на вопрос о сроках введения Fan ID
Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался насчет сроков принятия закона о введении Fan ID для посетителей спортивных соревнований.
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