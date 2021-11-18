Напомним, ранее стало известно, что голландская прокуратура собирается привлечь Промеса к ответственности по делу о покушении на убийство и нанесении ножевых ранений.
Промес перешел в "Спартак" из "Аякса" в феврале 2021 года. В договоре между клубами содержалось условие, согласно которому компенсация за трансфер игрока выплачивается частями. При этом, если Промес будет привлечен к уголовной ответственности или будет вынужден вернуться в Нидерланды по решению суда, "Спартак" не будет выплачивать оставшуюся сумму трансфера "Аяксу".
Такая же ситуация и с зарплатой игрока. Промесу выплатят сумму, согласно отработанному по соглашению с "красно-белыми" времени, когда он пребывал на свободе. Если Квинси вынесут обвинительный приговор, "Спартак" освободится от обязанности платить ему зарплату.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" не будет платить зарплату Промесу, если голландец получит тюремный срок
"Спартак" не будет выплачивать зарплату полузащитнику Квинси Промесу, если игроку вынесут обвинительный приговор по уголовному делу.
Фото: РПЛ