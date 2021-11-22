Джикия объяснил не лучшие выступления "Спартака" существенными переменами в клубе. При этом игроки "красно-белых" относятся к своей работе профессионально и стараются выполнять установки тренера, отметил Джикия.
"Нестабильность, возникшая у нас в этом году, связана с тем, что многое поменялось вообще в "Спартаке". В клубе, в команде большие перемены. Пришел новый тренер со своим штабом. У него свое видение, своя позиция по разным вопросам. Невозможно за короткое время безболезненно изменить так много. <...> Я вам откровенно говорю, мы все профессионально относимся к делу. Мы стараемся делать то, что говорит тренер", - сказал Джикия.
Отметим, что на данный момент "Спартак" находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе московской команды 19 очков.
Источник: Комсомольская правда
Джикия: игроки "Спартака" профессионально относятся к делу. Стараемся выполнять требования тренера
Капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне.
Фото: "Спартак"