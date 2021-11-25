ЦСКА заинтересован в услугах игрока. "Армейцы" готовы предложить бразильцу контракт до конца текущего сезона с последующей работой в структуре клуба, сообщает Transfermarkt.
Напомним, ранее стало известно, что Вагнер Лав покинет "Кайрат". Его контракт с казахстанским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года. 37-летний нападающий покинет "Кайрат" по завершении срока действия соглашения.
Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004-2012 годах, а также в 2013 году.
Вагнер Лав может подписать с ЦСКА контракт до конца сезона
Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Фото: "Кайрат"