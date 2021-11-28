Под конец встречи с "Зенитом" фанаты "армейцев" устроили файер-шоу на своих секторах. По этой причине им не разрешили сразу покинуть стадион после финального свистка.
На выходе их встретили сотрудники ОМОНА и начали массово помещать в автозаки за использование пиротехники.
Напомним, "Зенит" переиграл красно-синих, забив по голу в каждом из таймов. В первом отличился Клаудиньо, а во втором Мостовой.
Фанатов ЦСКА массово задерживают после файер-шоу в матче с "Зенитом"
Правоохранители помещают нарушителей порядка в автозаки после матча ЦСКА и "Зенита" в 16-м туре РПЛ (0:2).
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев