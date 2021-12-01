Ненахов отметил, что рассчитывает перейти в европейский клуб и стать основным игроком сборной России через пять лет.
"Через пять лет вижу себя в европейском чемпионате и основным футболистом сборной России. Мечтаю играть за мадридский "Реал", - сказал Ненахов.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Ненахов провел семь матчей и не отличился результативными действиями.
"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 25 очков.
Источник: Матч ТВ
Ненахов: мечтаю играть за мадридский "Реал"
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов рассказал, что мечтает выступать за мадридский "Реал".
Фото: "Локомотив"