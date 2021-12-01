Московский Роспотребнадзор позволил РПЛ увеличить максимальную заполняемость для стадионов "Спартака", ЦСКА, "Динамо" и "Локомотива". Сейчас зрительская квота для этих арен составляет 30% от общей вместимости.
Отмечается, что увеличение квоты болельщиков распространяется на тех, кто имеет QR-код, который подтверждает завершенную вакцинацию против коронавируса или ранее перенесенное заболевание.
Источник: Матч ТВ
СМИ: стадионы на матчах РПЛ в Москве разрешат заполнять на 70%
Допустимая квота болельщиков на матчах РПЛ в Москве в ближайшее время увеличился до 70%.
Фото: Sportbox