СМИ: стадионы на матчах РПЛ в Москве разрешат заполнять на 70%

Допустимая квота болельщиков на матчах РПЛ в Москве в ближайшее время увеличился до 70%.

Фото: Sportbox





Отмечается, что увеличение квоты болельщиков распространяется на тех, кто имеет QR-код, который подтверждает завершенную вакцинацию против коронавируса или ранее перенесенное заболевание.



Источник: Московский Роспотребнадзор позволил РПЛ увеличить максимальную заполняемость для стадионов " Спартака ", ЦСКА , " Динамо " и " Локомотива ". Сейчас зрительская квота для этих арен составляет 30% от общей вместимости.Отмечается, что увеличение квоты болельщиков распространяется на тех, кто имеет QR-код, который подтверждает завершенную вакцинацию против коронавируса или ранее перенесенное заболевание.Источник: Матч ТВ