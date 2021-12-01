Газизов ответил на вопрос, есть ли ему что ответить Зареме, не раз критиковавшей его работу в должности генерального директора "Спартака".
"Зарема - молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и ее супруг - хозяева "Спартака". И то, что они делают с клубом, - их личное дело. Меня это не касается. <...> Поддерживаю ли я связь с ней и с Леонидом Федуном? После определенных событий - нет. После того как они перестали выполнять наши договоренности, все закончилось", - сказал Газизов.
Напомним, что Газизов был назначен гендиректором "Спартака" летом 2020 года. В декабре он покинул московский клуб.
Отметим, что "Уфа" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. "Спартак" имеет в запасе 20 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
Газизов: мои отношения с Федуном и Заремой закончились после того, как они перестали выполнять наши договоренности
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о супруге владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой.
Фото: "СЭ"