СМИ: Свинов успешно прошел медобследование перед переходом в "Спартак"

Голкипер "Факела" Илья Свинов успешно прошел медицинское обследование перед возможным трансфером в " Спартак ".

Фото: ФК "Факел"

Как сообщает источник, голкипер должен подписать контракт с красно-белыми в субботу.



Свинов, которому в этому году исполнился 21 год, провел 24 матча в ФНЛ этого сезона, пропустил 22 мяча и 11 раз оставил ворота сухими. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 250 тысяч евро.



Летом этого года Свинов перебрался в "Факел" из "Носты". Сумма трансфера составила 12 тысяч евро.