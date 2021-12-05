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Газизов отреагировал на слова Мурзагулова в адрес Соболева в соцсетях

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на слова председателя совета директоров клуба Ростислава Мурзагулова в адрес форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Уфа"
Накануне Мурзагулов отреагировал на красную карточку форварда "Спартака" Соболева в матче 17-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:1), написав в на своей странице в Facebook следующее: "Бог не фрайер. Отдыхай, оскароносец".

"Это высказывание следует считать только личным мнением Ростислава Мурзагулова, которое ни в коей мере не выражает мнение футбольного клуба "Уфа". Что касается красной карточки, которую ему показали, то мне бы очень не хотелось обсуждать судейство, тем более не в нашем матче, но, по мне, это не удаление", - приводит слова Газизова Sport24.

Также Мурзагулов был не согласен с пенальти, который был назначен в конце матча "Уфа" - "Спартак" в 16-м туре РПЛ (1:1). После матча он назвал Соболева "хорошим актером". Форвард "Спартака" реализовал одиннадцатиметровый удар.

"Отдыхай, оскароносец". Мурзагулов - о красной карточке Соболева


Теги: Газизов УФА Мурзагулов Соболев Спартак
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