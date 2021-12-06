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Суд может приостановить деятельность ПФК ЦСКА на 90 суток из-за инцидента с болельщиками после матча с "Зенитом"

Савеловский суд Москвы получил материалы об административном правонарушении в отношении ПФК ЦСКА по инциденту с задержанными болельщиками после матча 16-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).
Фото: ПФК ЦСКА
"Поступил прокол об административном правонарушении в отношении АО "ПФК ЦСКА" по части первой статьи 20.32. Дата заседания назначена на 24 декабря в Савеловском районном суде", - заявили "Матч ТВ" в пресс-службе суда.

Согласно статье 20.32 КОАП РФ, нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований влечет наложение административного штрафа в размере до 100 тыс рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что во время матча 16 тура Российской Премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" фанаты красно-синих организовали масштабное файер-шоу на трибуне стадиона. После игры сектора активной поддержки "армейцев" заблокировала полиция, болельщиков более часа продержали на трибуне, после чего начали массово задерживать и доставлять в различные московские ОВД.

По одной из версий, массовое задержание фанатов без выяснения степени их вины было обусловлено тем, что на на матче не работали камеры видеонаблюдения, которые могли бы позволить идентифицировать непосредственных виновников произошедшего.

Ближайший матч ЦСКА проведет в субботу, 11 декабря. В рамках 18-го тура РПЛ "армейцы" встретятся с тульским "Арсеналом".

Фанаты ЦСКА встретились с руководством клуба из-за массового задержания болельщиков полицией


Теги: ЦСКА
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