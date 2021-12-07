— Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных вариантов сейчас нет. Но разговоры ведет агент, — рассказал футболист в интервью "РБ Спорту".
35-летний Ари, которому 11 декабря исполнится 36 лет, не выступает с лета 2021 года, когда закончился его контракт с "Краснодаром". В России бразильский футболист, имеющий два матча в футболке национальной сборной России, играет с 2010 года, когда стал игроком "Спартака". Также в его карьере числится "Локомотив".
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Ари: я хочу вернуться в РПЛ. Разговоры с командами ведет агент
Бывший нападающий "Краснодара" Ари признался, что хочет вернуться в чемпионат России.
Фото: ФК "Краснодар"