Сообщается, что 14-15 декабря состоится итоговое заседание совета директоров "Спартака" за 2021 год, на котором и будет принято решение об увольнении португальского специалиста.
Новым главным тренером красно-белых станет итальянский специалист Паоло Ваноли.
"Спартак" после 17 туров чемпионата России занимает девятую строчку с 23 очками. В Лиге Европы команда идет на втором месте, набрав семь очков. В следующем матче евротурнира команда Витории сыграет против польской "Легии" в гостях.
Источник: РБ Спорт.
Словенская бригада арбитров обслужит матч "Спартака" с "Легией" в Лиге Европы
Источник: отставка Руя Витории состоится в середине декабря
Главный тренер "Спартака" Руй Витория покинет свой пост в середине декабря.
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