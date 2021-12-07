"Железнодорожники" в летнее трансферное окно арендовали англичанина у "Челси" с правом выкупа. В октябре Анджорин получил травму и уехал на восстановление в лондонский клуб.
Как сообщает источник, клубы договорились о том, что решение о выкупе будет приниматься летом следующего года по окончании арендного соглашения. Сумма выкупа составляет 20 млн евро.
Напомним, ранее в СМИ была информация, что в"Локомотиве" приняли решение не выкупать права на Анджорина.
Полузащитник Фаустино Анджорин в текущем сезоне провел 9 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, в которых забил 1 гол. В общей сложности в составе "железнодорожников" он сыграл 293 минуты.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Анджорин поедет с "Локомотивом" на зимние сборы
Полузащитник Фаустино Анджорин отправится с "Локомотивом" на зимние сборы, если залечит травму.
Фото: ФК "Локомотив"