Согласно данным источника, "Ахмат" готов подписать нескольких футболистов "Химок", если они решат уйти из подмосковного клуба из-за задолженности по зарплате. Указывается, что в усилении состава игроками "Химок" лично заинтересован наставник "Ахмата" Андрей Талалаев.
В число футболистов, которыми интересуется "Ахмат", входят Александр Филин, Александр Трошечкин и еще несколько игроков. В "Химках" существуют долги по зарплате за три месяца. Некоторые игроки не получали от клуба заработанные деньги еще больший срок.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Ахмат" готов подписать нескольких игроков "Химок", если они покинут клуб из-за долгов
Грозненский "Ахмат" проявляет интерес к нескольким игрокам "Химок".
Фото: РПЛ