— "Зенит" исторически хорошо играет в Москве, поэтому победит. Хотя не удивлюсь, если будет ничья.
Мне нравится, как сейчас играет "Динамо". Никто не ждал, что они будут бороться за чемпионство — они выскочки, — цитирует Петржелу "Чемпионат".
Матч между московским "Динамо" и санкт-петербургским "Зенитом" пройдет завтра, 12 декабря. Встреча 18-го тура РПЛ состоится в 14:00 мск. После 17 туров команда Сергея Семака с 37 очками лидирует в турнирной таблицы чемпионата. Подопечные Сандро Шварца с 35 очками идут на второй строчке.
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Петржела: "Зенит" исторически хорошо играет в Москве, поэтому победит "Динамо"
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча команды в 18-м туре РПЛ против "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"