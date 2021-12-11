— Спартаковский футбол? Это мы помним его, но последний раз, наверное, он был при Каррере — когда были другие исполнители, в первую очередь — Фернанду, который имел огромное значение. Кто сейчас может так разыграть? Для того чтобы поставить этот футбол, нужно время — а кто его даст, кто даст исполнителей? — цитирует Широкова "РБ Спорт".
Итальянский специалист Массимо Каррера тренировал "Спартак" с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок России. Далее красно-белых тренировали Рауль Рианчо, Олег Кононов и Доменико Тедеско. С мая 2021 года главным тренером "Спартака" является Руй Витория.
После 17 матчей в чемпионате России московская команда с 23 очками идет на девятом месте турнирной таблицы. В Лиге Европы красно-белые пробились в 1/8 финала турнира.
Широков: мне кажется, у "Спартака" ДНК футбола Тедеско
Широков: спартаковский футбол? Последний раз он был при Каррере
Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков высказался об игре команды.
Фото: Василий Пономарев/Sportbox