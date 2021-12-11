- За счет чего "Динамо" в этом сезоне удается держать такой хороший ритм? Во-первых, за счет хорошей физической подготовки. Во-вторых, футболисты знают, что делать на поле. У них хорошо выстроена командная игра, большое желание, потому что много молодых ребят. Выходя на поле, они усиливают игру, дожимают какие-то моменты. Но не хватает стабильности, - цитирует Силкина "ЕвроФутбол.Ру".
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков после 17 сыгранных туров. Отставание от петербургского "Зенита", лидирующего в чемпионате, составляет 2 очка. К очной встрече с сине-бело-голубыми на своем поле в 18 туре динамовцы подходят на фоне серии из четырех побед в РПЛ подряд, одержанных над "Краснодаром", тульским "Арсеналом", "Рубином" и "Уфой".
Силкин рассказал, за счет чего "Динамо" удается держать хороший ритм в этом сезоне
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказал мнение о причинах хорошей игры бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"