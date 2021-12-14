"Спартак" рассматривает возможность подписания 21-летнего правого защитника Кирилла Боженова, сообщают СМИ. По данным источника, красно-белые хотели бы пополнить обойму своих защитников.
Трансфер Боженова принадлежит "Ростову", с которым у него подписан 5-летний контракт. Минувший сезон 21-летний защитник проводит в аренде за "Химки", из которых он перешел в "Ростов" в июле 2021 года за трансферную компенсацию в 100 тысяч евро. В 13 сыгранных матчах во всех турнирах Боженов не отметился результативными действиями.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Спартак" проявляет интерес к выступающему за "Химки" защитнику "Ростова" Боженову
Крайний защитник "Ростова" Кирилл Боженов, выступающий на правах аренды за подмосковные "Химки", может перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Химки"