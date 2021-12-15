По словам Дюкова, в выступлениях российских команд на европейской арене наметился прогресс.
"В этом году есть определенный прогресс. Наши клубы стали выступать успешнее. Для себя я не отметил, стечение ли это обстоятельств или работа системы. Сложно сказать. Абсолютно очевидно, что ряд клубов в этом сезоне выглядит лучше", - заявил Дюков.
Напомним, что две российские команды вышли в плей-офф Лиги Европы. "Спартак" занял первое место в группе ЛЕ и вышел в 1/8 финала турнира. "Зенит" финишировал третьим в группе Лиги чемпионов и выступит в стыковых матчах за попадание в 1/8 финала Лиги Европы. Соперником петербуржцев по итогам жеребьевки стал испанский "Бетис".
Источник: Sport24
Дюков: российские клубы стали успешнее выступать в еврокубках
Президент РФС Александр Дюков высказался о выступлениях российских команд в еврокубках в текущем сезоне.
Фото: Sport24