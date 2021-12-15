Дюков: российские клубы стали успешнее выступать в еврокубках

Президент РФС Александр Дюков высказался о выступлениях российских команд в еврокубках в текущем сезоне.

Фото: Sport24





"В этом году есть определенный прогресс. Наши клубы стали выступать успешнее. Для себя я не отметил, стечение ли это обстоятельств или работа системы. Сложно сказать. Абсолютно очевидно, что ряд клубов в этом сезоне выглядит лучше", - заявил Дюков.



Напомним, что две российские команды вышли в плей-офф Лиги Европы. "



Источник: По словам Дюкова, в выступлениях российских команд на европейской арене наметился прогресс."В этом году есть определенный прогресс. Наши клубы стали выступать успешнее. Для себя я не отметил, стечение ли это обстоятельств или работа системы. Сложно сказать. Абсолютно очевидно, что ряд клубов в этом сезоне выглядит лучше", - заявил Дюков.Напомним, что две российские команды вышли в плей-офф Лиги Европы. " Спартак " занял первое место в группе ЛЕ и вышел в 1/8 финала турнира. " Зенит " финишировал третьим в группе Лиги чемпионов и выступит в стыковых матчах за попадание в 1/8 финала Лиги Европы. Соперником петербуржцев по итогам жеребьевки стал испанский "Бетис".Источник: Sport24