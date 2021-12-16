Шварц отметил, что "Динамо" требуются только те футболисты, которые действительно усилят состав команды.
"Мы всегда держим в уме возможности усиления команды. И держим руку на пульсе. Но нам нужны игроки, которые действительно усилят состав. Мы внимательно смотрим на новичков. Так делали летом, так будем делать и зимой", - заявил Шварц.
Отметим, что "Динамо" набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего "Зенита" команду Шварца отделяют два очка.
Источник: Чемпионат
Шварц признан лучшим тренером ноября и декабря в РПЛ
Шварц высказался о трансферных планах "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о планах клуба по работе на трансферном рынке зимой.
Фото: "Динамо"