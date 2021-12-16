Напомним, ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении в России Fan ID (паспорт болельщика) для посещения массовых спортивных мероприятий.
Матыцин выразил надежду на то, что в законопроекте учтены пожелания болельщиков и профессионального сообщества.
"Надеюсь, что тот законопроект, который принят, максимально учел все пожелания профессионального сообщества и болельщиков, и не будет негативно воспринят. Все-таки спорт - это праздник. <...> Но и болельщики должны уважать правила поведения на стадионе", - заявил Матыцин.
Источник: Матч ТВ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков
Матыцин отреагировал на принятие законопроекта о введении Fan ID
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал принятие Госдумой законопроекта о введении Fan ID.
Фото: РИА Новости