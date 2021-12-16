Газзаев выразил сожаление в связи с тем, что российские клубы не доверяют должность главного тренера отечественным специалистам. По его словам, "Спартак" мог бы обратить внимание на одного из молодых российских тренеров.
"У нас в России есть достаточно хороших специалистов, которые в том числе играли и в "Спартаке", а у нас все приглашают иностранцев. Наши отечественные тренеры - молодые, талантливые и амбициозные, могли бы возглавить "Спартак". К сожалению, к отечественным специалистам нет доверия - это очень плачевно. Так быть не должно", - заявил Газзаев.
Напомним, ранее "Спартак" объявил о заключении контракта с итальянцем Паоло Ваноли. Соглашение 49-летнего специалиста с клубом действует до конца следующего сезона. Предполагается опция продления контракта на один год.
Источник: Чемпионат
"К отечественным специалистам нет доверия - это очень плачевно". Газзаев - о назначении Ваноли в "Спартак"
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Госдума