По мнению Смородской, внедрение Fan ID приведет к увеличению количества болельщиков на футбольных стадионах.
"Fan ID приведет к увеличению болельщиков, многие боятся ходить на стадион из-за отдельных хулиганствующих элементов. Если будет удостоверение, можно будет ходить более свободно, потому что эти элементы будут знать, что их вычислят", - сказала Смородская.
Напомним, что сегодня, 17 декабря, Госдума приняла закон, предполагающий внедрение в России системы идентификации спортивных болельщиков (Fan ID).
Источник: Чемпионат
Смородская: Fan ID приведет к увеличению количества болельщиков на стадионах
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала принятие закона о введении Fan ID для посещения массовых спортивных мероприятий.
Фото: "Чемпионат"